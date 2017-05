Man präsentiert sich gerne im Ort

02.05.2017, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Die Schau Wolfschlugen@work lockte viele Gäste an

Viele Gäste fanden am Sonntag den Weg nach Wolfschlugen. rf

WOLFSCHLUGEN. Attraktive Angebote und Fachvorträge, ein informatives Rahmenprogramm mit Livemusik, ein vielseitiges Kinderprogramm und ein abwechslungsreiches Essen- und Getränkeangebot lauteten am Sonntag die Erfolgsfaktoren für das zum zweiten Mal stattfindende Wolfschlugen@work.

Hunderte Besucher bevölkerten am Sonntag das Gewerbegebiet Nord in der Zeppelin- und Daimlerstraße. Bereits vor der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Matthias Ruckh war in den Räumen eines der elf Teilnehmer von Wolfschlugen@work, der Firma Ocker Gebäudetechnik, von der Leistungsgemeinschaft SHK Bruchsal eine Markenurkunde für ein ganzheitliches Vier-Elemente-Know-how und eine qualifizierte handwerkliche Umsetzung moderner Wärme-, Wasser- und Klimatechnik überreicht worden.

Am Stand von Drinkscout24 konnte man den ersten Durst löschen und an anderen Verpflegungsstationen gab es Speisen. Die Firma Jehle Technik GmbH lockte die Besucher optisch mit prächtigen Auto- und Motorradoldtimern an und bot sechs interessante Fachvorträge über Luft, Wasser und Feuer an.