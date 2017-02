„Man kann über alles schwätzen“

02.02.2017, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die Eheleute Alex verraten das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Heute vor 60 Jahren wurden die Eheleute Alex standesamtlich getraut. Die kirchliche Trauung folgte später. Gefeiert wird die diamantene Hochzeit heute im engsten Familienkreis.

Heute sind Elfriede und Paul Alex seit 60 Jahren verheiratet. der

NECKARTENZLINGEN. Heute feiern Elfriede und Paul Alex in Neckartenzlingen ihre diamantene Hochzeit im engsten Familienkreis, denn vor 60 Jahren wurden sie standesamtlich getraut.

Das Fest selbst mit der für die beiden wichtigen kirchlichen Trauung war erst im Juli in der katholischen Kirche St. Josef in Bad Urach mit dem Segen durch den damaligen Stadtpfarrer Pius Roth. Damals gab es die katholische Kirche in Dettingen an der Erms, wo beide lebten und arbeiteten, noch nicht. 1963 sind die Eheleute nach Neckartenzlingen gezogen, wo sie jetzt die katholische Kirche fast vor der Haustür haben.