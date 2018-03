Maikäfer am Fuße des Hohenneuffen

19.05.2012, Von Thorsten Geyer — E-Mail verschicken

Die braunen Insekten haben gerade Hochsaison – Auftreten ist lokal begrenzt

Im Täle fliegen zurzeit die Maikäfer. Foto: Geyer

NEUFFEN. Auf unserer sonntäglichen Wanderung sind sie uns wieder begegnet – Maikäfer in Scharen. An einem Waldrand am Fuße des Hohenneuffen, in den Ästen einer Buche, summte und brummte es wie in einem Bienenstock. Der Blick nach oben bestätigte: dieser Baum ist bewohnt! Es scheint, als ob es in diesem Jahr wieder besonders viele davon gibt.

„Eigentlich haben wir ein normales Jahr in Nürtingen, was die Maikäfer angeht“, meint Klaus Nimmrichter, Mitglied des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Generell lässt sich ein Vier-Jahres-Zyklus beim Auftreten von größeren Maikäfervorkommen beobachten. So lange dauert nämlich die Entwicklung des bei uns verbreiteten Feldmaikäfers, der sich überwiegend von Blättern von Laubbäumen ernährt.

Die erwachsenen Käfer fliegen und paaren sich von April bis Mai. Die Eiablage erfolgt zwischen Ende April und Anfang Juni, dabei kann ein Weibchen im Durchschnitt 15 bis 30 Eier ablegen.