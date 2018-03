Märchenhafter Folkloreabend

02.11.2012

Einen märchenhaften Abend mit Folkloretänzen erlebten die Besucher am Samstag in der Melchior-Festhalle in Neckartenzlingen. Bereits den Auftritt der Nürtinger Volkstanzgruppe belohnten die Gäste mit herzlichem Applaus. Mehrere Folklore-Tanzgruppen aus verschiedenen Gemeinden und Städten wirkten am vielfältigen Programm mit. Eine große Begeisterung, Spontanität und viel Freude am Volkstanzen war an diesem Abend spürbar. Die Gäste ließen sich gerne anstecken, mit auf die Tanzfläche zu kommen. Der frischgebackene Vorsitzende des griechischen Elternvereins, Pascale Totolidis, sagte in seiner Begrüßungsrede, dass der Verein wegen der knappen Finanzlage in seiner Heimat Griechenland sämtliche Kosten für die griechische Schule in Neckartenzlingen übernehmen werde. Die griechische Schule in Neckartenzlingen besteht seit 42 Jahren. Bürgermeister Herbert Krüger sagte: „Wir wollen gemeinsam Möglichkeiten suchen, dass der Elternverein das notwendige Geld für griechische Lehrer aufbringen kann.“ Die Filderstädter Instrumentalisten mit ihrem Sänger Dimitrios Romanos Stabvlis sorgten für Stimmung. Die Tübinger Rea-Volkstanzgruppe war der Star des Abends. Die Neckartenzlinger Tanzgruppe Akritas mit ihren 40 jungen Tänzerinnen und Tänzern führten gekonnt mehrere Volkstänze vor. Langer Applaus belohnte die Akteure. Unser Bild zeigt den Verein „Akritas“ bei seiner Darbietung. ha