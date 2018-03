„Lehren berührt ein Leben für immer“

23.01.2017, Von Tanja Bürgermeister — E-Mail verschicken

Elke Schnabel wurde als Rektorin der Grundschule in Aich feierlich in ihr Amt eingesetzt – Eine Lehrerin aus Leidenschaft

Als Schulleiterin arbeitet sie bereits seit September. Nun wurde am Freitag, 13. Januar, Elke Schnabel auch offiziell in das Amt der Rektorin eingeführt. Ein Grund, weshalb die Einsetzung so spät erfolgte, ist laut der stellvertretenden Schulamtsdirektorin Karin Bogen-Dittrich ihre Bescheidenheit und dass sie nicht so gerne im Mittelpunkt steht.

Die neue Schulleiterin Elke Schnabel mit Bürgermeister Lorenz Kruß tab

AICHTAL-AICH. Wichtig ist der Rektorin ein Satz, den sie sich auch als Motto für diesen Tag gewünscht hatte: „Lehren berührt ein Leben für immer“. Dazu blickte Bogen-Dittrich auf den Lebensweg von Elke Schnabel zurück. Geboren wurde Aichs neue Rektorin in Esslingen. Das Abitur machte sie am dortigen Theodor-Heuss-Gymnasium. Anschließend entschied sie sich für die Handelsschule.

Als das jüngste ihrer drei Kinder sechs Jahre alt war, schrieb sie sich an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg ein. Abgeschlossen hat sie das Studium mit Bestnoten, weiß Bogen-Dittrich. Dabei zollt sie ihr Respekt: „Um in so kurzer Zeit so viel Neues lernen zu wollen, muss man effektiv sein“.