Land unterstützt Glasfaserkabelnetz

Eininger: Wichtiger Baustein für digitale Zukunft im Kreis Esslingen

ESSLINGEN/STUTTGART (pm). Digitale Verbindungen sind im privaten Bereich wie in der Wirtschaft wichtiger denn je. „Das Land unterstützt die Kommunen beim Breitbandausbau dort, wo die privaten Telekommunikationsunternehmen keine Investitionen in die digitale Infrastruktur beabsichtigen. Das kann auch wie hier im Ballungsraum von Stuttgart insbesondere in ländlich geprägten Orten oder bei Gewerbebetrieben der Fall sein. Die Planung eines Glasfaser-Rückgrats für die Metropolregion ist der erste Schritt in Richtung schnelles Internet – einem zentralen Standortfaktor und Garanten für noch mehr Lebensqualität und Wirtschaftskraft“, sagten Digitalisierungsminister Thomas Strobl und der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL am Mittwoch anlässlich der Übergabe der Förderbescheide über insgesamt knapp 400 000 Euro an den Verband Region Stuttgart.