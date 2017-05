Ladies Night beim Einrichtungshaus Fenchel

20.05.2017

Das Einrichtungshaus Fenchel in Altenriet hatte zum ersten Mal zu einer Ladies Night eingeladen. Zum Muttertags-Wochenende lud das Einrichtungshaus Stammkunden und Freunde in die Ausstellung nach Altenriet ein. In Kooperation mit den Veranstaltungspartnern – der Modeboutique Spiegelbild aus Eningen unter Achalm, der Parfümerie Filipp aus Leinfelden-Echterdingen und dem Juwelier Jacobi aus Stuttgart – bot das Einrichtungshaus seinen Gästen einen schönen Abend in stimmungsvollem Ambiente. Die Gäste konnten sich über Modetrends informieren, Düfte testen, Schmuckstücke bestaunen sowie durch die Ausstellung flanieren. Abgerundet wurde das Wochenende am Muttertag selbst mit einem Schausonntag. Dabei gab es unter anderem eine Kochvorführung. pm