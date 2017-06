Krämermarkt

WALDDORFHÄSLACH (pm). Am Dienstag, 13. Juni, findet von 8 bis 13 Uhr in Walddorf wieder ein Krämermarkt statt. Der Marktbetrieb befindet sich wie immer in der Hauptstraße, der Weihergasse und in der Gustav-Werner-Straße. Die betreffenden Straßen sind während des Marktes von 5.30 bis etwa 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.