Kostspielige Bauvorhaben

01.06.2017, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Gemeinderat genehmigt Arbeiten und Ausgaben für über 700 000 Euro

NECKARTENZLINGEN. Auf rund 215 000 Euro werden die dringend notwendigen Kanal- und Wasserleitungsarbeiten in der Mörikestraße veranschlagt. Darin enthalten sind die auch die Kosten für einen komplett neuen Straßenbelag. Auf Anregung von Gemeinderat Gerd Lohrmann soll in der Planung berücksichtigt werden, dass das bei Niederschlägen anfallende Oberflächenwasser durch Gefälle zur Straßenmitte hin – „weg von den Häusern“ – in dortige Einläufe abgeleitet wird. Gemeinederat Dr. Frank Buchholz regte an, auch benachbarte Fußwegverbindungen gleich mit zu sanieren. Geplante Bauzeit ist August bis November dieses Jahres. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme (Adler) die Sanierung der Mörikestraße und beauftragte das Ingenieurbüro Blankenhorn mit der Planung und Erstellung der Leistungsverzeichnisse.

Einstimmig vergab der Gemeinderat die Tiefbauarbeiten für das Asylbewerberwohnheim in der Metzinger Straße. Diese belaufen sich auf 134 480 Euro. Die Baugenehmigung sei zwar bereits vor den Weihnachtsferein beantragt worden, allerdings habe das Landratsamt erst jetzt grünes Licht gegeben, sagte Ortsbaumeister Jürgen Brandt. Immer wieder habe es Fragen und Forderungen von seiten des Landratsamts gegeben, was letztlich zu der Verzögerung geführt habe. In drei bis vier Wochen könnten, so Brandt, die Erdarbeiten beginnen. Im September könnte dann das Gebäude errichtet werden, im Winter wäre der Innenausbau dran.