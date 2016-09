Kommt ein Parkdeck vor die Stadthalle?

22.09.2016, Von Philip Sandrock

Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm wurde abgelehnt – Regierungspräsidium schlägt Nachbesserungen vor

Bereits vor einem Jahr beantragte die Stadt Neuffen nach einem Gemeinderatsbeschluss, das Sanierungsgebiet „Stadtkern IV“ im Landessanierungsprogramm aufzunehmen. Im ersten Anlauf wurde dieser Antrag abgelehnt. Allerdings gaben die Behörden Tipps, wie die Tälesstadt ihre Chancen verbessern könnte – zum Beispiel mit einem Parkdeck unterhalb der Stadthalle.

Unterhalb der Stadthalle könnte ein Parkdeck entstehen. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. Man hatte von Seiten der Verwaltung schon mit einer Absage aus Stuttgart gerechnet: „Der Erstantrag fand erwartungsgemäß keine Berücksichtung“, sagte Bürgermeister Matthias Bäcker in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Dafür habe man jedoch im laufenden Programmjahr eine Aufstockung für das Sanierungsgebiet „Stadtkern III“ bewilligt bekommen. Die Mittel wurden für die Rathaussanierung eingesetzt.

Die Sanierung des Gebiets „Stadtkern III“ wurde in der Sitzung offiziell beendet. Per Satzungsbeschluss hob der Gemeinderat einstimmig die Sanierungssatzung auf. Im Zuge dieses Abschnitts wurde beispielsweise der Lebensmittelmarkt in der Paulusstraße gebaut, das Hirschpost-Areal überplant und das Rathaus saniert.