Klassenreise zu gewinnen

Im Kreis startet wieder „Be Smart, Don’t Start“

(la) Die Förderung des Nichtrauchens ist mittlerweile für viele Schulen ein fester Bestandteil ihres Konzeptes zur Suchtprävention. Der Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ ist ein bewährtes, evaluiertes, einfach umsetzbares und wenig aufwendiges Präventionsprogramm für die Klassenstufen 6 bis 8 aller Schularten. Unterstützt werden die Schulen bei der Umsetzung der Kampagne von der Suchtprophylaxe des Landkreises.

Die Regeln des Wettbewerbs sind einfach: Mindestens 90 Prozent der Schüler einer Klasse entscheiden sich dafür, teilzunehmen. Alle teilnehmenden Klassen verpflichten sich, ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen. Wenn mehr als zehn Prozent der Schüler in einer Klasse rauchen, scheidet die Klasse aus dem Wettbewerb aus.

Die Teilnahme am Wettbewerb kann problemlos in unterschiedliche Fächer integriert werden. Der Wettbewerb bietet eine gute Möglichkeit, das Nichtrauchen in Klassen zu thematisieren und mit Hilfe aktueller Materialien auf vielfältige Weise weitergehend zu vertiefen.

„Be Smart – Don’t Start“ bietet somit einen attraktiven gesundheitsfördernden Ansatz mit positiven Anreizen und einem gemeinsamen Ziel für die ganze Klasse.

In diesem Jahr beginnt die Wettbewerbsphase am 12. November. Alle Klassen, die es schaffen, das halbe Jahr bis April 2017 durchzuhalten, nehmen an einer Verlosung von Geld- und Sachpreisen teil. Der Hauptpreis ist wie in jedem Jahr wieder eine Klassenreise. Unter Schulklassen, die sich zum wiederholten Male zum Wettbewerb anmelden, werden zusätzliche Preise ausgelost.

„Be Smart – Don’t Start” ist kein Raucher-Ausstiegsprojekt, sondern will gezielt Schüler beim Nichtrauchen unterstützen und bestärken. Gerade im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren experimentieren Jugendliche, sie bekommen Zigaretten angeboten, sind neugierig, machen ihre ersten Erfahrungen.

In dieser Zeit besteht die Chance, den ersten Griff zur Zigarette zu verhindern beziehungsweise zu verzögern.

Im Landkreis Esslingen zeigt die große Anzahl der beteiligten Schulklassen jedes Jahr, dass die Kampagne in vielen Schulen als suchtpräventiver Baustein im Rahmen eines gesundheitsfördernden Gesamtkonzeptes an der Schule fest etabliert ist.

Besonders aktive und kreative Schulklassen, die zusätzlich noch Aktionen in der Schule und im Gemeinwesen zum Thema Nichtrauchen organisieren, werden in jedem Jahr mit Sonder-Preisen belohnt.

Interessierte Klassen können sich über vorgedruckte Anmeldepostkarten, die an alle weiterführenden Schulen im Landkreis Esslingen verschickt wurden, oder online beim IFT-Nord (www.besmart.info) anmelden.

Informationen und Anmeldeunterlagen gibt es auch über: Landratsamt Esslingen, Koordination Suchtprophylaxe, Christiane Heinze, Telefon (0 70 21) 9 70 43 28.