Klares Votum für Erhalt der Stadthalle

12.05.2017, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Bürger wünschen Umbau und Sanierung des Altbaus in der Neuffener Stadtmitte

Sanieren und umbauen oder doch Abriss und Neubau? Seit Monaten wird in Neuffen darüber diskutiert, wie es mit der Stadthalle weitergehen kann. Bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend stellte die Stadt den Bürgern das Ergebnis der Machbarkeitsstudie vor.

Rund 300 Leute kamen zur Versammlung in die Stadthalle. Foto: Mohn

NEUFFEN. Groß war das Interesse an der Versammlung: An die 300 Bürger wollten am Dienstagabend an Ort und Stelle wissen, ob es für die „Neuffener Liederhalle“, wie die Stadthalle neuerdings liebevoll im Städtle genannt wird, eine Zukunft geben kann. In den zurückliegenden Monaten haben sich sowohl die Mitglieder der Projektgruppe als auch die Experten von den LLBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt.

Klar ist: So, wie die Stadthalle derzeit besteht, ist sie kaum zukunftsfähig. Baulich gibt es zwar keine Beanstandungen – ein Statiker hat das Haus auf Herz und Nieren geprüft. Jedoch ist das Gebäude derzeit nicht barrierefrei zugängig, die Parkplatzsituation ist schwierig, die Anlieferung mehr als beengt und die Bühnentechnik veraltet. Auch das Raumprogramm entspricht kaum noch den heutigen Bedürfnissen.