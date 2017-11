Klagen oder reden mit der Bahn?

29.11.2017, Von Barbara Gosson

Unterensingen sieht wenig Aussicht auf dem Rechtsweg und will durch Gespräche die schlimmsten Härten von S 21 abmildern

Die S-21-Großbaustelle rückt unaufhaltsam näher. Mit den Folgen befasste sich am Montagabend eine Sondersitzung des Unterensinger Gemeinderates. Es ging um die Frage, ob gegen die jüngste Planänderung rechtliche Mittel eingelegt werden sollen. Die Frist dafür läuft am 5. Dezember ab.

In Spitzenzeiten sollen bis zu 770 Fahrzeuge pro Stunde über diese Strecke umgeleitet werden. Foto: Holzwarth/NZ-Grafik

UNTERENSINGEN. Die Gemeinde wird von der Großbaustelle mächtig gebeutelt. Drei Jahre lang soll der Verkehr von Plochingen in Richtung München über die Betriebsumfahrt Röhmsee auf Unterensinger Gemarkung geleitet werden. In Spitzenzeiten wird mit 770 Autos pro Stunde gerechnet. Die Planer sind davon abgekommen, auch den Verkehr von Stuttgart in Richtung Plochingen über die Betriebsumfahrt zu leiten. Das hätte in Spitzenzeiten weitere 1720 Fahrzeuge pro Stunde bedeutet, was aus Kapazitätsgründen gar nicht möglich gewesen wäre. Der Verkehr, der sonst die Unterquerung der B 313 nutzt, wird umgeleitet.