Kirchenchor mit Musik des Frühbarocks

29.12.2007, — E-Mail verschicken

Kirchenchor mit Musik des Frühbarocks

Ein Konzert mit der Musik des Frühbarocks brachte jüngst der evangelische Kirchenchor Frickenhausen/Tischardt mit Unterstützung von Studenten der Stuttgarter Musikhochschule dar. Dirigent Christian Walter träumte schon lange von einem Konzert mit solcher Musik. Für diesen Jahresabschnitt bot sich die Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz an. Dieser war am kurfürstlichen Hof zu Dresden angestellt und versuchte zeitlebens, das Evangelium der Bibel möglichst wortgetreu in der Sprache der Musik wiederzugeben. In diesem Spätwerk kann man das in besonderem Maße nachempfinden. Er vertont die Weihnachtsgeschichte bis zur Flucht der jungen Familie nach Ägypten und ihrer Rückkehr. Eine ungewöhnliche Fassung für ein facettenreiches Konzert. Neben Schütz Werken wurden zu Beginn auch klassische Weihnachtslieder angestimmt. Das sechsköpfige Orchester, bestehend aus Violinen, Hörnern, Cello und Orgel, untermalte und begleitete die Sänger. Neben den Studenten an Instrumenten zeigten auch höhere Semester ihren Umgang mit ihrer Stimme. Eine Sopran-, eine Tenor- und eine Bassstimme der Musikhochschule brachten die Kirche ins Schwingen. pm