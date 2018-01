Kino aus dem Dornröschenschlaf erweckt

05.01.2018, Von Joachim Lenk — E-Mail verschicken

Im Truppen-Tonfilm-Theater in Münsingen flimmern wieder alte Filme über die Leinwand – Ab 12. Januar startet das Programm

„Casablanca“ flimmert in Schwarz-Weiß und in Mono über die Leinwand. Rick (Humphrey Bogart) sagt zu Ilsa (Ingrid Bergman) den wohl bekanntesten Spruch der Filmgeschichte „Ich seh dir in die Augen, Kleines“. Die 101 Zuschauer im Kinosaal schmelzen dahin. Gezeigt wird der in einem Lichtspielhaus, das vor fast 82 Jahren als Truppen-Tonfilm-Theater eröffnet wurde.