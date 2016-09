Kindersachenmarkt

GROSSBETTLINGEN (pm). Am Samstag, 17. September findet wieder ein Kindersachenmarkt im und um das Panti im Geigersbühlweg 18 in Großbettlingen statt. Ab 9 Uhr beginnt der Verkauf von Babyausstattung und -kleidung bis einschließlich Größe 80 in der Kirche, und ab 10 Uhr startet der Verkauf im Panti.