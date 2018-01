Kindern ein besseres Leben ermöglichen

Licht der Hoffnung: Der Verein Takathemba setzt sich schon seit vielen Jahren für Aidswaisen in Südafrika ein

Sechs Projekte werden in dieser 27. Saison unserer Aktion „Licht der Hoffnung“ bedacht. In unserem letzten Teil der Serie stellen wir den in Wendlingen ansässigen Verein Takathemba vor. Die Vereinsmitglieder wollen mit Spendengeldern in Südafrika lebenden Waisenkindern helfen, deren Eltern an Aids gestorben sind.

Der Verein „Takathemba – Zukunft für Kinder in Südafrika“ geht bereits in sein zehntes Jahr. Am 19. Oktober 2008 hatten sich 14 Menschen aus dem Landkreis Esslingen zur Gründungsversammlung des Vereins getroffen. Inzwischen hat der Verein stets zwischen 20 und 25 Mitglieder. Der Name Takathemba setzt sich aus den beiden afrikanischen Wörtern für Glück (Takalani) und Hoffnung (Themba) zusammen. „Es ist unser Leitfaden, dass wir Kindern, die ganz unten sind und niemanden haben, Glück und Hoffnung geben wollen“, erklärt die Vereinsgründerin Debbie Jenne. Die gebürtige Südafrikanerin, die aber schon seit vielen Jahren im Landkreis Esslingen lebt, hat aber schon lange vorher hilfsbedürftige Kinder in Südafrika unterstützt, denn sie weiß um die große Not in ihrem Heimatland.