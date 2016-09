Kinder machen Musik

Im Rahmen des Kinderferienprogramms hatte der Frickenhäuser Club69 live kürzlich zwölf Mädchen und Jungs im Alter zwischen acht und zehn Jahren eingeladen. Thema war „Kinder auf die Bühne“. Vier Musiker, ein Techniker, eine Kinderpädagogin und eine Profi-Oma zeigten den Kids wie man Livemusik präsentiert. Die Musiker erklärten ihre Instrumente, was den Kindern die Scheu nahm. Der Fragen- und Begeisterungssturm sprach für sich. Wie funktioniert ein Bühnenaufbau, was macht die Technik? Klasse war es für die jungen Rockmusiker, auch mal an ein Schlagzeug zu sitzen, die E-Gitarre zu zupfen oder mit der Hammondorgel Töne zu erzeugen. Mit dem Techniker wurden noch Mikrofone verkabelt, dann war der Augenblick gekommen, zusammen Musik zu machen. Kongas und Djembes wurden im Rhythmus geschlagen, Orgel, Schlagzeug und Gitarre performten „We will rock you“. Als Knaller wurde von den Kids die Rockversion von „Auf der Mauer, auf der Lauer“ gesungen. Als die Eltern ihre Kinder abholten, verschlug es ihnen die Sprache: alle standen auf der Bühne mit großem Bühnenbild, Lightshow, Nebel und glückliche Kinder sangen und musizierten, als wäre das für sie nichts Neues. Der Club startet mit seiner Livemusikreihe am 24. September, mehr Infos gibt es unter www.club69-live.de .