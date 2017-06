Kein freies WLAN am Rathaus

23.06.2017, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Aber Unterstützung für Kirche und Musikschule sowie Flüchtlinge

Vorläufig wird es auf dem Altenrieter Rathausplatz kein frei zugängliches WLAN-Netz geben. Der Gemeinderat lehnte die Einrichtung eines solchen Angebotes aus Kostengründen ab.

ALTENRIET. Neben einmaligen Kosten von rund 7000 Euro würde ein solches Angebot die Gemeindekasse monatlich mit 60 Euro belasten, berichtet Bürgermeister Bernd Müller. Da es bislang nur einige wenige Anfragen dazu aus der Bürgerschaft gegeben habe, sieht der Gemeinderat einstimmig derzeit keinen Handlungsbedarf.

Seit einigen Jahren bereits bietet die Musikschule Neckartailfingen in Altenriet eine Bläserklasse an. Nun steht bei den Instrumenten der Kinder eine Generalüberholung an. Die Kosten in Höhe von 1000 Euro übernimmt die Gemeinde. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. „Da derzeit ohnehin weniger Kinder das Angebot nutzen, haben wir noch Luft im Budget“, so Bürgermeister Bernd Müller. Die Gemeinde möchte damit das Angebot der Musikschule vor Ort unterstützen.