Karambolage auf der A 8

11.11.2006, — E-Mail verschicken

NEUHAUSEN (lp). Ein 42-jähriger Trucker aus Portugal verursachte durch ein unaufmerksames Fahrmanöver am Donnerstagvormittag einen Unfall auf der Autobahn 8 in Richtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Esslingen wollte er mit seinem Laster vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Ein auf der Mittelspur fahrender 50 Jahre alter BMW-Lenker musste deshalb abbremsen und verlor dabei die Gewalt über seinen Wagen. Das außer Kontrolle geratene Fahrzeug schlitterte in der Folge in die linke Seite des Brummis und wurde von dort zurück auf die Autobahn geschleudert. Ein auf der Mittelspur fahrender 63 Jahre alter VW-Lenker wich dem BMW nach rechts aus und bremste hart ab. Genau gleich reagierte der 42-jährige Fahrer eines dahinter fahrenden Mercedes-Kleinlasters. Im Gegensatz zum VW kam dieser aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und krachte ins Heck seines Vordermannes. Bis auf den Lenker des BMW, der sich leichte Blessuren zuzog, blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit knapp 20 000 Euro an.