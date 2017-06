Jeden Abend ein Kuss vor dem Schlafengehen

07.06.2017, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Katharina und Franz Schupeck feiern heute eiserne Hochzeit

Katharina und Franz Schupeck sind seit 65 Jahren ein Paar. Foto: skr

NECKARTENZLINGEN. „Wir haben eine lange und schöne Zeit miteinander erlebt“, erzählt Franz Schupeck. Er und seine Frau Katharina feiern heute ihren 65. Hochzeitstag.

Kennengelernt hat sich das Paar bei einer Tanzveranstaltung im Dezember 1951 in Jugoslawien. „Ich war dort mit meiner Freundin, als bei der Damenwahl plötzlich Katharina auf mich zukam“, sagt Franz Schupeck. Seine Frau erzählt weiter: „Er konnte nicht tanzen, da habe ich zu meiner Schwester gesagt, dass ich ihn jetzt dazu auffordere.“ Die damals 19-jährige Katharina Kemle hatte selbst einen Freund. Dieser war beim Militär. Doch der 24-jährige Franz Schupeck hat an diesem Abend nicht nur eine Tanzpartnerin, sondern auch die Liebe seines Lebens gefunden. „Heute können wir alle auslachen, die nicht an uns geglaubt haben“, lacht Katharina Schupeck.