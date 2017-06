Im Hotzenwald unterwegs

23.06.2017

Mehrtägige Wanderreise des Ermsgaus im Albverein

(cha) Eine viertägige Wanderreise des Ermsgaus im Albverein führte vor Kurzem in den Hotzenwald im Südschwarzwald. Die Wanderschuhe wurden noch am Anfahrtstag für eine kleine Wanderung von Häusern nach St. Blasien ausgepackt.

Unter anderem ging es durch die kleine, aber feine Windbergschlucht, die nur etwa 700 Meter lang ist, aber Natur pur bietet. Natürlich war dann auch genügend Zeit, um den Dom in St. Blasien und die Stadt zu besichtigen.

Tags darauf wurde die Gruppe am Werkstor des Kavernenkraftwerks Wehr von zwei Mitarbeitern der Schluchseewerke empfangen, die in zwei Stunden durch das Kraftwerk führten, das zu den weltweit größten Pumpspeicherwerken gehört. Danach wurde während einer Wanderung vom Segelflugplatz Hütten aus das Hornberg-Speicherbecken besucht.

Am dritten Tag wurden zwei Wanderungen im Murgtal angeboten. Die größere Gruppe entschied sich, ab Hogschür das Murgtal zu bewandern. Vier Kilometer später startete die zweite Gruppe ab Hottingen. Auf der alten Postkutschenstraße wanderten beide Gruppen vorbei an einem der ersten Wasserkraftwerke und am Energiemuseum bis zum Abzweig zur Ruine Wieladingen. Vom 28 Meter hohen Burgfried bot sich ein wunderschöner Blick ins Tal. Der Weg führte weiter bis zum Hammerwerk, wo der Bus bereits wartete.