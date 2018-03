Im Bayerischen Wald

02.10.2010, — E-Mail verschicken

SCHLAITDORF (pm). Fünf schöne Tage erlebte die Reisegruppe des Albvereins im Bayerischen Wald unter der Leitung von Organisator Erwin Fritz. Auf der Hinfahrt wurde der Wallfahrtsort Altötting besucht. Am Nachmittag wurde mit sachkundiger Führung die Drei-Flüsse-Stadt Passau erkundet.

Am zweiten Tag stand eine Rundfahrt mit dem Kristallschiff auf dem Programm. Am Nachmittag wurde das Flusskraftwerk Jochenstein in Österreich besichtigt. Beeindruckend sind hier die Turbinen, die seit 1952 störungsfrei ihren Dienst verrichten.

Der dritte Tag führte die Teilnehmer unter die Erde ins Graphitbergwerk Kropfmühl in Hauzenberg. Sehr genau wurde ihnen erklärt, wozu das Graphit verwendet und wie es aus dem Berg kommend aufbereitet wird. Das Granitforum, ebenfalls in Hauzenberg, versetzte die Gruppe Millionen Jahre zurück und zeigte die Entstehung der Erde und seiner Gesteinsarten. Auch die Abbaumethoden und was alles aus Granit hergestellt wurde, wurde anschaulich erläutert. Am Nachmittag wurde vom Karbidwerk durch die Buchberger Leithe gewandert. Der Zugang zu dieser Schlucht erfolgt durch einen Stollen. In Freyung am Stausee wurde die Wandergruppe von den anderen Reiseteilnehmern wieder abgeholt.