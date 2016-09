Im April soll die neue Brücke fertig sein

22.09.2016, Von Volker Haußmann

Die Lage im Biotop bedingt rasche Fertigstellung – Einrichtung von Leitungsstellen in Kindergärten beschlossen

Wenn alles so klappt, wie sich die Gemeindeverwaltung und die Ingenieurbüros das vorstellen, dann werden schon ab April nächsten Jahres Fußgänger und Radfahrer die neue Brücke über den Neckar benutzen können. Am Dienstag brachte der Gemeinderat die Ausschreibung auf den Weg.

So wird die neue Fußgänger- und Radlerbrücke den Neckar überspannen (hier in einer am Computer erstellten Visualisierung, von der Neckarbrücke aus gesehen). Grafik: IB Miebach

NECKARTENZLINGEN. Selten hat der Gemeinderat so viele Zuhörer wie bei der Sitzung am Dienstag. Über hundert waren in die Melchior-Festhalle gekommen, um sich in erster Linie über aktuelle Entwicklungen in Sachen Flüchtlingsunterbringung zu informieren (siehe Bericht auf Seite 19). Gerne werden sie dann auch die Nachricht vernommen haben, dass dem Bau der Fußgänger- und Radlerbrücke praktisch keine Hemmnisse mehr entgegenstehen.