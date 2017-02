Der aus Nürtingen stammende Lars Lehnert ist gerade in Nordschweden unterwegs – Vortrag in Nürtingen am 5. AprilEr ist ein Reisender der Extreme. Mal im Süden, mal im Norden. Der aus Nürtingen stammende Lars Lehnert war Kommunikationsingenieur auf der Antarktis-Station „Neumayer III“ und fuhr mit…

Mehr