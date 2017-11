Illegale Waffen abgeben

02.11.2017

(la) Bis zum 1. Juli 2018 gibt es die Möglichkeit, illegale Waffen straffrei bei der Waffenbehörde oder der Polizei abzugeben. Darauf weist das Landratsamt Esslingen hin. Wer eine illegale Waffe besitzt, sei es als Fund auf dem Dachboden, aus einem Nachlass oder gar aus zweifelhafter Quelle, mache sich strafbar. Aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes bestehe bis zum genannten Datum die Möglichkeit, illegal besessene Waffen und Munition straffrei zur Vernichtung abzugeben. Darunter fielen nicht nur Schusswaffen, sondern auch verbotene Gegenstände wie Butterflymesser, Schlagringe, Fallmesser und Stahlruten. Die Straffreiheit gelte auch für den direkten Transport der Waffen und Munition zur Abgabestelle. Die Gegenstände sollten in verschlossenen Behältnissen transportiert werden, so das Landratsamt. Schusswaffen und Munition müssten außerdem getrennt voneinander transportiert werden. Sämtliche Waffen, Munition und verbotene Gegenstände würden kostenfrei entgegengenommen und anschließend vernichtet. Entgegengenommen werden die Waffen im Landratsamt Esslingen, Pulverwiesen 11. Die Bürger der Großen Kreisstädte Nürtingen, Kirchheim, Esslingen, Filderstadt, Ostfildern und Leinfelden-Echterdingen werden gebeten, sich bezüglich der Waffenabgaben mit ihrer zuständigen Waffenbehörde in der jeweiligen Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen. Die Waffen würden auch auch von den örtlichen Polizeidienststellen entgegengenommen.