„Ich war schon immer ein Schaffer“

03.02.2018, Von Tanja Bürgermeister — E-Mail verschicken

Schuhmacher Erwin Weiler aus Aichtal-Aich steht mit 90 Jahren noch in seiner Werkstatt

Es herrscht reger Betrieb, die Kunden geben sich die Türklinke in die Hand, holen ihre reparierten Stiefel oder Halbschuhe ab. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für ein Schuhgeschäft. Doch der kleine Laden in Aichtal, am Hang bei der evangelischen Kirche in Aich gelegen, ist etwas Besonderes.

Erwin Weiler hat noch immer viel Freude an seinem Beruf. tab

AICHTAL-AICH. Ruhig und freundlich bedient Erwin Weiler seine Kunden und das bereits seit 68 Jahren. 1950 hat er die Schusterei von seinem Vater übernommen und ist mit seinen 90 Jahren, sicher einer der ältesten Schuhmacher in der Region. Immer noch rüstig, denkt Weiler nicht ans Aufhören. „Das Laufen fällt mir nicht schwer,“ erzählt der Schuster und freut sich, dass er immer noch gut zu tun hat: „Ich war schon immer ein Schaffer.“