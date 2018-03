„Ich bin gut so, wie ich bin“

Wichtige Werte vermittelt Daniel Kallauch mit ganz viel Spaß und einem starken Glauben

Mit seinem Programm „Ganz schön stark“ tourt Entertainer Daniel Kallauch momentan durch Süddeutschland. Zum zweiten Mal machte er am Dienstagnachmittag Halt in Neckartailfingen. Bei der Familienmitmachshow hatten nicht nur die Kleinen ihren Spaß, auch die Mamas und Papas waren begeistert.

Manchmal muss Willibald getröstet werden. Daniel Kallauch kann das am besten. skr

NECKARTAILFINGEN. Es ist still in der Festhalle „Neckarallee“. Hunderte Kinderaugen starren auf die Bühne und warten gespannt auf Daniel Kallauch und seinen Spaßvogel Willibald, die auf Einladung des CVJM an den Neckar kamen. Als Kallauch dann endlich die Bühne betritt ist es vorbei mit der Ruhe – die Kinder rufen und klatschen, freuen sich auf die bevorstehenden 90 Minuten.