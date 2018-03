Hollywood ließ grüßen

25.07.2007, Von Jörn Kehle — E-Mail verschicken

Gymnasium Neckartenzlingen feiert seine zweiten Neckartenzlinger Filmfestspiele

NECKART ENZLINGEN. Die Melchiorhalle in Neckartenzlingen war am Dienstag Schauplatz der zweiten Neckartenzlinger Filmfestspiele. Ähnlich wie bei der Oscar-Verleihung in Hollywood liefen Schüler und Lehrer in schönster Abendgarderobe über den Teppich. 70 Filmteams aller Klassenstufen hatten sich zum Medienwettbewerb angemeldet und fleißig geschrieben, gefilmt, geschnitten und vertont. Das entsprach durchschnittlich drei Filmen pro Klasse.

... und Action! Dieser Satz war in den vergangenen acht Wochen am Neckartenzlinger Gymnasium allgegenwärtig und unüberhörbar. Das Filmfieber war wieder einmal ausgebrochen. Die SMV veranstaltete zum zweiten Mal nach 2005 in Eigenregie die Neckartenzlinger Filmfestspiele. Die Schüler waren dazu aufgerufen, einen Kurzfilm zum Thema Es war einmal... zu drehen. Schon mehrfach erfuhr dieses Konzept große Anerkennung und wurde ausgezeichnet. Beispielsweise mit dem Förderpreis Medienpädagogik 2005 und der Goldenen Göre 2006.