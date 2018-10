Hoffnung für Streuobstwiesen

Morgen Infos über Konzept Vorranggebiete im Aichtal

AICHTAL (tab). Rund ein Prozent aller Streuobstwiesen in Baden-Württemberg liegen auf den Aichtaler Gemarkungen. Diesen Bestandteil einer unbeschreiblichen Kulturlandschaft zu erhalten und verstärkt einer nachhaltigen Bewirtschaftung zuzuführen, das hat sich der Aichtaler Gemeinderat zum Ziel gesetzt.

Es ist deutlich erkennbar, dass die Bewirtschaftung dieser Flächen seit Jahren stetig abnimmt. Die Gründe hierfür sind zahlreich und nicht kurzfristig abzustellen. Oft fehlt es an der Bereitschaft der Nachkommen, sich der Pflege der Wiesen und der Bäume anzunehmen. Dabei sind der fehlende räumliche Bezug zu den Grundstücken, fehlende Ausrüstung und die Unsicherheit, etwas falsch zu machen, oftmals die Hemmschwelle zur Beteiligung und zur Übernahme der Aufgaben zum Erhalt der Streuobstkultur.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Aichtal bereits mehrere Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Bewirtschaftung der Streuobstbestände zu erleichtern. So können beim städtischen Bauhof gegen eine kleine Gebühr Maschinen zur Baumpflege oder ein handgeführter Mulcher ausgeliehen werden. Für Neupflanzungen erhalten die Eigentümer einen Zuschuss in Höhe von 13 Euro pro Baum. Darüber hinaus bezahlt die Stadt Aichtal für jeden Doppelzentner Äpfel von Aichtaler Beständen einen Aufpreis von 2 Euro, an einem Tag der Erntesaison sogar 5 Euro für das Premiumobst, aus dem dann der Aichtaler Apfelsaft hergestellt wird.