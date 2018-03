Hobby-Kontakt-Börse

GROSSBETTLINGEN (pm). Am heutigen Dienstag, 12. April, lädt die Großbettlinger Hobby-Kontakt-Börse von 16.30 bis 17.30 Uhr alle Interessierten zum monatlichen Treffpunkt in die Zehntscheuer, Nürtinger Straße 6 ein. Die Mitarbeiterinnen werden über die Angebote der Börse informieren und neue Wünsche in die Kartei aufnehmen. Auch die freiwilligen Mitarbeiter von „Wir helfen“ sind ab 17 Uhr beim Treffpunkt dabei. Sie bieten in Großbettlingen ihre Hilfe bei Kleinstreparaturen sowie bei schriftlichen Arbeiten an. Die Hobby-Kontakt-Börse ist jeden Mittwoch, jeweils von 10 bis 11 Uhr, und heute während des Treffpunkts von 15.30 bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer (0 70 22) 4 77 48 zu erreichen. Außerdem können Briefe und Karten an die Hobby-Kontakt-Börse in der Nürtinger Straße 6, Zehntscheuer, 72663 Großbettlingen, gerichtet werden. Sie ist auch unter der E-Mail-Adresse zehntscheuer@t-online.de zu erreichen.