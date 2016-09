Henrik Peter will Schultes werden

Der 43-jährige Nürtinger bewirbt sich um das Amt des Neckartenzlinger Bürgermeisters

Für die Wahl des Bürgermeisters in Neckartenzlingen am 6. November hat ein dritter Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Gestern gab Henrik Peter aus Nürtingen seine Bewerbung im Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Herbert Krüger im Rathaus abgegeben.

Stellt sich zur Wahl: Henrik Peter

NECKARTENZLINGEN (ug/pm). Krüger war 16 Jahre an der Spitze der Gemeinde und tritt nun nicht mehr an. Wie der 44-jährige Neckartenzlinger Gemeinderat Jochen Baral und die 28-jährige Verwaltungswirtin Melanie Gollert aus Kirchheim will der 43-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH) Henrik Peter sein Nachfolger werden. Peter ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Söhnen in Nürtingen. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl mit Schwerpunkt Bau- und Ordnungsrecht.

Nach Abschluss des Staatsexamens arbeitete Peter zunächst als Bauamtsleiter in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis). Im Jahr 2000 wechselte er in die Privatwirtschaft zum Erschließungsträger Terra Kommunal, der seit über 20 Jahren im Stuttgarter Raum für viele Städte und Gemeinden Baugebiete plant und erschließt. Seit 2008 führt er die Nürtinger Firma als Geschäftsführer.