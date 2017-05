Heimat (neu) entdecken und erleben

06.05.2017, Von Nicole Mohn

Naturerlebniswoche legt Fokus auf geflüchtete und neu zugezogene Menschen – Pflanzaktion mit Kindern im Freilichtmuseum

Ein Update in Sachen Heimat bietet die Naturerlebniswoche 2017, die heute bundesweit startet. Junge wie Alte, Einheimische wie Geflüchtete haben bei Aktionen und Workshops die Möglichkeit, Land und Leute neu zu erleben.

Flüchtlinge aus Syrien und Gambia pflanzten im Freilichtmuseum Filderkraut, Stuttgarter Riesen und Rotkraut. Foto: zog

BEUREN. Zum zehnten Mal bereits ruft die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg in diesem Jahr die Woche aus, sagt Mitarbeiterin Brigitte Schindzielorz. Ein echter Exportschlager, denn was in Baden-Württemberg begann, machte in den anderen Bundesländern schnell Schule.