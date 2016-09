„Hauptsache sie fahren wieder“

19.09.2016, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Interessengemeinschaft Bergpreis Schwäbische Alb möchte das Neuffener Bergrennen wieder zurückholen

Vor 34 Jahren fand das Bergrennen auf der Neuffener Steige zum letzten Mal statt. Nach einem tragischen Unfall wurde die Veranstaltung abgeschafft. Nun möchte man das Bergrennen wiederbeleben – am liebsten jedoch ohne das Wörtchen „Rennen“.

Walter Rothweiler nahm mit seinem Ford Capri viermal am Neuffener Bergrennen teil. Foto: Klemke

NEUFFEN. Hin und wieder holt Walter Rothweiler seinen Ford Capri noch aus der Garage. Zum Beispiel zu besonderen Anlässen wie dem Neuffener Winzerfest am Sonntag. Um die zehn Autos, die schon am Bergrennen teilgenommen haben, waren hier zu sehen, darunter auch Rothweilers blauer Ford. 43 Jahre ist es her, dass er sich einen großen Wunsch erfüllt und das Auto in Frickenhausen gekauft hat. „Kaum war ich zu Hause, setzte ich die Flex an und machte den Kotflügel ab.“ Rothweilers größter Traum war es, beim Neuffener Bergrennen anzutreten. Dafür musste der Wagen natürlich umgerüstet werden.