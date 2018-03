Harmonie in der Stadt verbreitet

14.08.2008, Von Ralph Gravenstein — E-Mail verschicken

Klaus Herzog wurde 60: Viel Lob für Aichtals Bürgermeister

AICHTAL. Seinen 60. Geburtstag konnte Aichtals Bürgermeister Klaus Herzog am Dienstag begehen – doch die Festregie zur Feier dieses Tages hatten Gemeinderat und Stadtverwaltung für diesen Tag übernommen. Rund 300 Gäste kamen zum sorgfältig geplanten Stehempfang am frühen Abend in der Festhalle in Aich zusammen, um den Schultes hochleben zu lassen. Und das taten die verschiedensten Redner und Gruppen, indem sie Herzogs harmonisch-verbindende Ader auch ganz praktisch unter Beweis stellten.

Rund 300 Gäste tummelten sich in Saal und Foyer und hielten sich gerne an den Geschenkwunsch des Jubilars. Der wollte nämlich keine persönlichen Gaben in Empfang nehmen, sondern bat um Spenden für die Aktion „Aichtal hilft – Fluthilfe 2004“, die zu Gunsten der Tsunami-Opfer im thailändischen Bhan Thun Khrok innerhalb der vergangenen drei Jahre rund 90 000 Euro eingesammelt und damit nicht nur eine Schule, sondern das komplette Dorf sanieren konnte. „Die offizielle Laufzeit des Projekts ist vorbei, aber wir wollen die Aktion im kleineren Maßstab als Patenschaft für drei Kinder fortführen“, erklärte Herzog, der zu Ende des Empfangs gemeinsam mit Pfarrer Joachim Schilling und Uwe Böttcher die Bühne erklomm, um für die Gäste aufzuspielen.