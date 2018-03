Häussermann spendet für Anna

Einen Scheck über 500 Euro überreichte Lisa Häussermann kürzlich an Bärbel Schweizer (rechts) vom Aichtaler Verein Anna – Unterstützung krebskranker Kinder. „Wir spenden jedes Jahr den Erlös der Tombola an unserem Most- und Schautag an eine lokale gemeinnützige Einrichtung“, erklärte die Mitinhaberin von Häussermann Fruchtsäfte in Neckartailfingen. Da der Firmensitz zwischen Tübingen und Nürtingen liegt, den Städten also, mit deren Kliniken der Verein kooperiert, liege es nahe, die Spende dieses Jahr der gemeinnützigen Einrichtung aus Aichtal zukommen zu lassen. Der Verein Anna kümmert sich um krebskranke Kinder und deren Familien. Hierzu gehört nicht nur, die kranken Kinder zu begleiten und deren Eltern zu entlasten, sondern auch, sich um die Geschwisterkinder der Erkrankten zu kümmern. „Die Spende möchten wir nutzen, um damit den Einzugsbereich unseres Kunsttherapieangebotes zu erweitern“, freute sich Bärbel Schweizer, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Bereits heute bekommt der Verein überregionale Anfragen, auf die man zukünftig besser eingehen möchte. Freitags bietet der Verein zudem betroffenen Familien einen Hoftag, bei dem die Eltern mit ihren Kindern auf dem Bio-Bauernhof Baiersbachhof in der Natur entspannen können. „Unterstützung kann sehr vielfältig sein“, so Schweizer. jüp