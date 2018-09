Grünes Licht für den Bürgerbus

28.09.2018, Von Matthäus Klemke

Aichtaler Gemeinderat beschließt die Anschaffung eines Busses von Bürgern für Bürger

Der Aichtaler Gemeinderat hat bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause den Weg für einen Bürgerbus in allen drei Stadtteilen freigemacht. Die Fahrtrouten stehen schon, sogar potenzielle Fahrer will man gefunden haben.

Ähnlich wie hier in Wendlingen soll bald auch in Aichtal ein Bürgerbus seine Runden drehen. Foto: Kiedaisch

AICHTAL. Viel Lob gab es am Mittwochabend von den Gemeinderäten im Rathaus für die Ausführungen des Arbeitskreises Bürgerbus. In mehreren Sitzungen hatte man den Einsatz eines Bürgerbusses in Aichtal durchgeplant, mögliche Haltestellen geprüft, Routen abgefahren und Zeitpläne aufgestellt. „Selten habe ich ein so engagiertes Team erlebt wie hier in Aichtal“, lobte Fred Schuster, Leiter der Geschäftsstelle proBürgerBus Baden-Württemberg, den Einsatz des AK Bürgerbus.