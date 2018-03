Grüner Abend

05.03.2018

NÜRTINGEN (pm). Der Ortsverband Nürtingen von Bündnis 90/Die Grünen, lädt am kommenden Mittwoch, 7. März, um 19 Uhr zum monatlichen „grünen Abend“ in die Gaststätte Heiligs Blechle in der Heiligkreuzstraße ein. Zentrales Thema wird das Bürgerbegehren zum Hotel am Neckar sein. Aktuelles aus Landes- und Bundepolitik steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Die grünen Abende sind ein offenes Forum und nicht nur für Parteimitglieder gedacht. Informationen gibt es bei Jochen Braunmüller, ov@gruene-nuertingen.de