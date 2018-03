Großprojekte und die Kosten

Hans Müller, NT-Oberensingen. Zum Artikel „Vorausgreifende Investitionen einmalig“ vom 16. Mai. Bei drei Bauvorhaben in Stuttgart werden Termine nicht eingehalten und die geplanten Kosten erheblich überzogen. Dabei handelt es sich um relativ überschaubare Projekte im zweistelligen Millionenbereich.

Welcher normal denkende Mensch kann da noch daran glauben, dass beim Milliardenprojekt Stuttgart 21 der Zeitplan und der Kostenvoranschlag auch nur annähernd eingehalten werden können? Welche Folgen für die Bürger und die Reisenden das haben wird, kann man erkennen, wenn man die Berichte über den neuen Großflughafen in Berlin liest.

Laut dem Bericht über eine Veranstaltung der Bahn und der Stadt in Wendlingen wird Wendlingen neben Stuttgart am meisten von den Auswirkungen der Neubaustrecke belastet, hat aber keinerlei Vorteil davon. Der ICE aus Ulm zum Flughafen hält nicht in Wendlingen, und der Regionalexpress aus Tübingen fährt über die kleine Wendlinger Kurve zum Flughafen. In dem abgedruckten Plan ist – allerdings für den Laien nicht gut – zu erkennen, dass die Wendlinger Kurve nicht (wie in der Schlichtung vorgeschlagen) zweigleisig und damit kreuzungsfrei, sondern aus Kostengründen doch nur eingleisig gebaut werden soll und sich die Züge aus Tübingen und auch aus Plochingen jeweils über das Gegengleis zum Flughafen beziehungsweise nach Ulm einfädeln müssen.