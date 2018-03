Großeinsatz am Aileswasensee

NECKARTAILFINGEN (lp). Am Freitagmorgen um 3.36 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Esslingen über Notruf mitgeteilt, dass vermutlich eine 20-jährige Frau aus Metzingen in den Aileswasensee gefallen sei. Die Frau sei Nichtschwimmerin. Diese Meldung löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, DRK, DLRG und Polizei aus. Es wurde eine umfangreiche Suchaktion unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, zehn Streifenbesatzungen, 22 Einsatzkräften, davon sechs Taucher, und drei Booten des DLRG und 15 Einsatzkräften und einem Boot der Feuerwehr eingeleitet. Das DRK war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, zwei Rettungshundeteams und dem Nachsorgedienst an der Einsatzstelle. Der Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte am Boden mit einer Wärmebildkamera und einem extrem starken Suchscheinwerfer. Während die Rettungstaucher des DLRG schon im Wasser waren, wurde die Frau von einer Polizeistreife an der B 312 wenige hundert Meter vom See entfernt gefunden. Sie befand sich in einem apathischen Zustand. Wie sich herausstellte, hatte die Frau mit ihrem Freund am Ufer des Sees eine verbale Auseinandersetzung und lief deshalb davon. Der Freund hatte kurz darauf ein klatschendes Geräusch gehört und deshalb angenommen, dass die Frau ins Wasser gefallen ist. Nach ersten Ermittlungen kann jedoch ausgeschlossen werden, dass die Frau im Wasser war.