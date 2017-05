Gotteshäuser für andere Dinge nutzen?

15.05.2017, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Studenten stellen Stegreifkonzepte für eine Umnutzung der Dreifaltigkeitskirche in Hochwang vor

Wie bekommt man wieder mehr Leute in die Dreifaltigkeitskirche? Darüber machten sich Stuttgarter Studenten Gedanken und stellten jetzt ihre Vorschläge vor.

Die Konzepte der Studenten für eine anderweitige Nutzung der Kirche stießen auf reges Interesse. Foto: Krytzner

HOCHWANG. Die Aufgabenstellung an die Studenten der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart war deutlich formuliert: Die rückläufige Entwicklung der Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen in den letzten Jahren bedingt vielerorts den Leerstand oder den unwirtschaftlichen Erhalt von Gotteshäusern in der Funktion als Kirche. Umnutzung soll der Ausweg aus der Krise zu sein.

Unter dem Arbeitstitel „Der Glöckner von Notre-Dame“ fanden sich die Studenten Boroka Felsö, Marcus Knust, Andreas Eberlein, Johannes Bäuerle und Constanze Tierling von der Stuttgarter Akademie zusammen. Im Rahmen eines Stegreifs entwickelten sie innerhalb von drei Wochen Lösungen für die Kirche in Hochwang.