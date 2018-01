Goldgräberstimmung im Kreis

09.01.2018, Von Susanne Herrmann — E-Mail verschicken

Bauland im Kreis Esslingen gehört zum teuersten bundesweit – 302 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt

Deutschlandweit wird Bauland immer teurer und Grundstücksbesitzer machen Kasse: Rundgerechnet 16,338 Milliarden Euro flossen 2016 beim Verkauf von Bauland in Deutschland in die Taschen der Besitzer. Verkäufe im Kreis Esslingen steuerten insgesamt 21,38 Millionen Euro bei.

Das heißt, der Handel mit Baugrundstücken lief hier schlechter als im Vorjahr, als noch 27,55 Millionen Euro bezahlt wurden. Im Schnitt zahlten Käufer hier rund 302 Euro pro Quadratmeter. Das ist Platz 362 in der bundesweiten Baulandpreis-Bundesliga, unter 396 ausgewerteten kreisfreien Städten und Landkreisen. Am günstigsten kommen Bauherren derzeit im Kreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) an Baugrund, wo der Quadratmeter im Schnitt für neun Euro zu haben ist. Beim Tabellenschlusslicht, der Stadt München, waren es demgegenüber durchschnittliche 2148 Euro pro Quadratmeter. Der bundesweite Schnitt bewegt sich bei 119 Euro (Vorjahr: 110 Euro).