Goldenes Oktoberwetter lockt Hunderte auf die Straße

15.10.2018, — E-Mail verschicken

Obwohl die Mühle in Neckartenzlingen seit etwa sieben Jahrhunderten besteht, kriegt sie vom jährlichen Mühlenfest in der Gemeinde kaum was mit. Etwas abseits steht sie, herrschaftlich und malerisch, am Bach und findet an den Festtagen kaum Beachtung. Viel mehr Beachtung bekamen die zahlreichen Vereine, Schulen und Kindergärten, die sich seit Jahren für ihr Fest im Dorf engagieren. Und in diesem Jahr halfen die sommerlichen Temperaturen auch noch mit. Da strömten Hunderte am gestrigen Sonntag auf die Straßen in Neckartenzlingen. Die Besucher wurden nicht nur mit vielen Sonnenstrahlen belohnt, sondern auch mit einem liebevoll eingerichteten Bauernmarkt. In den Kindergärten wurde fürs Fest gebacken, was das Zeug hält. Das Resultat waren verführerische Torten, kleine süße Stückle oder Cupcakes. Wobei anzumerken ist, dass wohl die Backwaren eher den elterlichen Backöfen entstammen. Zudem haben sich die Kinder bei Bastelarbeiten viel Mühe gegeben. Beim Stand der Schönrain-Chöre lag nicht nur Musik in der Luft, sondern auch der Duft von frischen Grillwürsten. Schnell waren die Plätze belegt. Vorher waren einige Musiker noch bei der Eröffnungsfeier dabei. Der Pop-Chor „Colors of Music“ umrahmte den Festakt. Für Jung und Alt war in den Gassen viel geboten. Die Jüngsten konnten eine Runde auf dem Karussell drehen oder an Bungee-Seilen in die Höhe hüpfen. Ebenso waren die jungen Pferdefans begeistert, dass sie eine Runde auf Ponys reiten durften. Daneben gab es an vielen Ständen zahlreiche Informationen wie beispielsweise über die Musikschule. Wer wollte, konnte sich über die neusten Pedelec-Modelle beraten lassen. Obwohl zahlreiche Besucher in Neckartenzlingen unterwegs waren, gab es weder Gedränge noch Engstellen. Man spürte, dass sich alle über das herrliche Herbstwetter freuten und einfach mal Zeit hatten, das Mühlenfest im Ort zu besuchen. Wer dann doch noch der namensgebenden Mühle einen Besuch abstatten wollte, konnte dies gleich mit einem Besuch des Flohmarktes verbinden. kry