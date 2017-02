Getanzte Geschichten von unglaublicher Intensität

Zeitgenössischer Tanz aus den USA: Die Danceworks Chicago verzauberten das Publikum in der Stadthalle K3N

NÜRTINGEN. Eine tolle Sache ist es, dass das Kulturamt in seiner Theaterreihe auch immer wieder die Genregrenzen überschreitet. Das ist zwar nicht immer ganz ohne Risiko. Aber meistens lohnt es sich. So wie am vergangenen Montag. Da stand ein Gastspiel der Danceworks Chicago auf dem Programm. Die junge Bühne hat sich dem zeitgenössischen Tanz verschrieben. Der Große Saal der Stadthalle K3N war ziemlich voll. Und am Ende dürfte kaum einer bereut haben, das Risiko des Akzeptierens eines durchaus modernen Tanzabends eingegangen sein. Im Gegenteil.

Mit Etiketten ist das immer so eine Sache. Man bemüht sie gerne. Klebt sie dorthin oder dahin. Um den Dingen einen Namen zu geben. Tanz. Fein. Kommt immer gut. Irish Dance. River Dance. Oder auch Ballett. Ist und bleibt in. Ein rauschender, sinnenfroher Abend garantiert. Wer freilich eine Schublade öffnet, auf der das Etikett „Tanz“ prangt, kann indes auch etwas anderes aus der selbigen gezaubert entdecken als die großpublikumstauglichen Klackerorgien.