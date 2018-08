„Genau zwischen Mailand und Hannover“

03.08.2018, Von Barbara Gosson

Sommerserie „Unterwegs in . . .“: Die Spaziergänger tauschten jede Menge Erinnerungen aus, wie es früher einmal im Dorf war

Unser Spaziergang in Unterensingen begann mit einem kleinen Verwirrspiel: Ist der Treffpunkt nun am Rathaus oder am Brunnen in der Ortsmitte? Zur Sicherheit wartete an jedem Treffpunkt ein Redakteur, sodass schließlich alle Spaziergänger am Rathaus zusammen kamen.

Auch in der neuen Ortsmitte wird sich bald einiges verändern. Am Brunnen scheiden sich die Geister.

UNTERENSINGEN. Eine nette Runde, in der sich auch Bürgermeister Sieghart Friz, Gemeinderat Mark Lebsanft und der Kinder- und Jugendbeauftragte Klaus Nimmrichter befanden, kam dann zusammen. Einem Herrn hatte der Spaziergang in Oberboihingen so gut gefallen, dass er in Unterensingen auch dabei sein wollte.