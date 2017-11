Gemeinsam gesund und lecker essen

10.11.2017, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

Die Gemeinschaftsschule Frickenhausen ist zum dritten Mal beim „Tag der Schulverpflegung“ mit von der Partie

Zum dritten Mal hat sich die Gemeinschaftsschule Frickenhausen gestern am bundesweiten Aktionstag der Schulverpflegung beteiligt. Bereits in der großen Pause gab es – vorbereitet von der Klassenstufe 7 – ein gesundes Vesper. Zum Mittag hatte das Mensateam zwei gesunde Menüs gekocht, die sich Schüler, Lehrer, Eltern und Gäste in der Festhalle schmecken ließen.

Der sechsjährige Niklas ist am Aktionstag gemeinsam mit seiner Mutter Susanne Häußler zum Mittagessen in die Mensa gekommen. Der Erstklässler isst jeden Montag dort und ist begeistert: „Das schmeckt immer richtig gut.“ Foto: Eisenhardt

FRICKENHAUSEN. In der Küche von Küchenchef Sven Müller und seinem Mensateam herrscht kurz vor Mittag emsiges Treiben. Auf dem Speiseplan stehen am bundesweiten Tag der Schulverpflegung eine Kürbiscremesuppe als Vorspeise, bei den Hauptgerichten kann man zwischen Sahnegeschnetzeltem vom Schwein mit selbst gemachten Spätzle und Buttererbsen sowie paniertem Seelachs mit Dampfkartoffeln und Kaisergemüse wählen. Zum Nachtisch gibt’s ebenfalls eine leckere Auswahl: Schokoladenpudding, Früchtecocktail und Rote Grütze mit Vanillesauce stehen als kleines Buffet bereit.