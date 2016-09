Gemeinderatssitzung

10.09.2016

KOHLBERG (pm). Der Kohlberger Gemeinderat tritt am Freitag, 16. September, 19 Uhr, zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Die Tagesordnung sieht für den Anfang eine Einwohnerfragestunde vor. Danach geht es mit dem Projekt „Rhythmen und Klänge in der Grundschule“ weiter, gefolgt von Informationen zum Stand der Zuweisungen für die Flüchtlingsunterbringung sowie Abschluss eines Pachtvertrages mit dem Landkreis; vorgesehen sind außerdem Bauangelegenheiten, Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige, Landschaftspflegemaßnahmen am Jusi, Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albtrauf und Biosphärengebiet Schwäbische Alb; Finanzierung der Erschließungsmaßnahme „Erscheck II“, Feststellung der Jahresrechnung 2015 mit Abschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung; Eigenbetrieb Wasserversorgung Kohlberg; Bekanntgaben und Sonstiges.