Gemeinderat in Kürze

03.06.2017, — E-Mail verschicken

BEMPFLINGEN (eis). Der Gemeinderat in Bempflingen hat in jüngster Sitzung einstimmig die Firma Geodata GmbH aus Westhausen mit der Masterplanung für den Breitbandausbau beauftragt. Kostenpunkt: 21 182 Euro brutto. Verschiedene Gebiete in Bempflingen und Kleinbettlingen mit Breitbandangeboten entsprechen nicht den Anforderungen an einen modernen Wohn- und Gewerbestandort. Entsprechend soll aufgerüstet werden. Im Landkreis Esslingen läuft dazu aktuell laut Bürgermeister Bernd Welser eine Planung für das übergeordnete sogenannte Backbone-Netz. Daran schließt sich nun die Gemeinde Bempflingen für ihren örtlichen Bereich an. Die Ausgaben dafür sind zu 100 Prozent über Fördermittel des Bundes abgedeckt. Dennoch: „Einen schnellen Internetanschluss in jedem Haus werden wir nicht sofort bekommen, das wird wohl noch etliche Jahre dauern“, betont Welser.