Gelungenes Konzert

10.05.2017

LENNINGEN-GUTENBERG (pm). Fast am Gebietsende des Chorverbands Karl Pfaff liegt Gutenberg – dort fand das erste Begegnungskonzert der Chortage 2017 statt. Chöre aus dem Lenninger Tal, aus Schopfloch, Nürtingen und Wernau waren angereist. Der Männerchor aus Erkenbrechtsweiler mit Chorleiterin Elisabeth Friedl eröffnete den chorischen Blumenstrauß, dann stand die Kooperationsgemeinschaft aus Brucken und Owen mit Martina Sturm auf der Bühne, die die „Jahresreise“ von Bert Ruf sang – man konnte förmlich die besungenen Naturmomente spüren. Eine weitere Kooperation mit Dirigent Markus Huber trug zwei zeitgenössische Arrangements vor, die mit Schlagwerk eines jungen Chorsängers untermalt wurden. Es war die Kooperation der Unterlenninger und Schopflocher Sängerinnen und Sänger. Im Anschluss betraten die Damen von „The Vocal Adventure“ der Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen mit Joachim Schmid die Bühne. Kurz wurde man in zarteste Töne des Volksliedes „Wenn ich ein Vöglein wär“ entführt, bevor die Damen Hits mit Stimmvolumen, Solistin und gekonnter Choreographie vortrugen. Der Mann im Mond knipste dann diesen Liedvortrag aus und der Dirigentenstab wurde an Antje Rothmund und den Liederkranz Oberlenningen weitergegeben. Volksliedähnliche Arrangements, französisch und selbst ein Slapstick auf die Männer, die angeblich alle Verbrecher sind, leiteten über in die letzte Chorgruppe des Abends „Mann o Mann“ mit Chorleiter Andreas Baumann aus Wernau. Alle Lieder, die sie vortrugen, wurden mit Choreographien unterstrichen.