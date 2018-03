Gelungene Serenade

03.08.2010

Viel Beifall für Kirchenchor und Posaunenchor in Bempflingen

„Vom Bach zum Fluss zum Meer“: Unter diesem Motto stand die traditionelle Serenade des Kirchenchors „IHMpulse“ und des evangelischen Posaunenchors in der Bempflinger Stephanuskirche. Schon zum 26. Mal fand dieses Konzert statt.

BEMPFLINGEN (pma). Der Posaunenchor eröffnete die Serenade mit der Sonata „La Riviera“ von Francesco Magini. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Riess und dem gemeinsam gesungenen Lied „Himmel, Erde, Luft und Meer“ zeigten die Jungbläser des Posaunenchors unter der Leitung von Thomas Kimmerle ihr Können: mit den Stücken „Am Steidenbach“ und dem „Lummerlandlied“ spielten sie sich in die Herzen der Zuschauer.

Dann wurde es lustig: mit einer textlich leicht abgeänderten Version von Heinrich Heines Liedtext „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ wurden die Zuhörer zum Lachen gebracht. Beim anschließend gesungenen Stück „Jetzt fahrn wir übern See“ musste so mancher aufpassen, um nicht in die zahlreich vorkommenden Kunstpausen hineinzusingen, was unweigerlich eine „Strafe“ in Form einer kleinen Spende für die beiden Chöre bedeutet hätte.

Posaunen, Gemeinde und der Chor wechselten sich ab